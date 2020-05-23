الهيئة العامة للترفيه تحتفل بالعيد مع كبار النجوم «أون لاين»

تستعد الهيئة العامة للترفيه لمواصلة نشاطها الفني بمجموعة من الحفلات «أون لاين» مع كبار نجوم الفن بالتزامن مع أيام العيد.وتبدأ الحفلات مع الفنان العراقي ماجد المهندس يوم الإثنين 25 مايو، والفنان السعودي محمد عبده يوم الثلاثاء 26 مايو ويوم الأربعاء 27 مايو، والفنانة اللبنانية نجوى كرم يوم 28 مايو الجاري.وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أوقفت نشاطها الفني منذ شهور بسبب انتشار فيروس كورونا، ومنع التجمعات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.