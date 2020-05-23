«المهنية للمعلمين»: إتاحة التسجيل لمن تخلفوا عن الحجز للمرشحين للترقي

أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين أهمية التزام المعلمين المرشحين للترقي 2019-2020 فقط بالدخول على المنصة للحجز والتسجيل (وفقًا للموعد المحدد) للمحافظة التابع لها كما (المحافظة المسجلة في صحيفة أحوال المعلم).يأتي ذلك في إطار بدء الحجز الإلكتروني للبرنامج الرقمي للترقي على منصة التدريب عن بعد بالأكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.edu.egplatform، ابتداء من يوم الخميس 21-5-2020 وفقًا للموعد المحدد للحجز لكل محافظة كالتالي:(يتم وضع جدول المواعيد)وشددت الأكاديمية على أنه لا داعي لتكرار الدخول في أيام غير المحددة للمحافظة، حيث أنه لن يقبل التسجيل إلا في الموعد المحدد لمحافظتكم، كما تؤكد الأكاديمية المهنية للمعلمين على ضرورة قراءة الإرشادات جيدًا قبل البدء في استخدام المنصة الإلكترونية، تسهيلا على المعلمين خلال عملية التسجيل والحجز لتفادي أي صعوبات قد يواجهها المعلم.وأوضحت الأكاديمية أنه سيتم إتاحة التسجيل للمحافظة في الموعد المحدد لها بالجدول بدء من الساعة (9 ص) حتى الساعة (8.30 ص) من صباح اليوم التالي، ثم يبدأ فتح باب الحجز والتسجيل للمحافظة اللاحقة في اليوم التالي وتتوالى.وأكدت الأكاديمية أنه لا داعي للقلق من عدم إمكانية الحجز خلال الموعد المحدد للمحافظة، حيث أنه سيتم إتاحة التسجيل مرة أخرى لمن تخلفوا عن الحجز في الموعد المحدد، ابتداء من تاريخ 2-6-2020، حتى يتمكن باقي المعلمين الذين تخلفوا بكافة المحافظات من الحجز خلال عدة أيام مسبقة.