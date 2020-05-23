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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السويد: 67 وفاة جديدة بـ«كورونا» والإجمالي يرتفع إلى 3992

السبت 23/مايو/2020 - 04:57 م
كورونا
كورونا
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أعلنت السويد اليوم السبت، تسجيل 67 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و992 حالة.

وتعد حصيلة وفيات اليوم أعلى حصلية تسجلها السويد في يوم سبت منذ 18 أبريل الماضي، حيث أنه اليوم الذي تنخفض فيه بشكل عام أعداد الوفيات والإصابات التي تسجلها بسبب التأخير في الإبلاغ عن الحالات، بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية.

ووفقا لأحدث إحصائيات هيئة الصحة العامة السويدية، تم تسجيل 379 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 33 ألفا و188 شخصا منذ أن سجلت البلاد أول حالة مؤكدة في 31 يناير، وتعافى منهم 4 آلاف و971 شخصا حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن السويد تجنبت أنواع إجراءات الإغلاق التي شوهدت في أماكن أخرى من العالم، لافتة إلى أن تسجيلها مرة أخرى ارتفاعا في معدل الوفيات في يوم سبت، سيُعتبر علامة على أنها تركت مجتمعها مفتوحا أمام الفيروس، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه بلدان أوروبية أخرى انفاضا في معدلات الوفيات.

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