عيدية هشام طلعت لأهالي الشهداء.. مساجد وشوارع بأسماء الأبطال.. وعضويات مجانية بالأندية لأسرهم

قبل ساعات من الاحتفال بعيد الفطر المبارك، قدم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، عيدية مبكرة لأهالى شهداء مصر الأبرار، كتقدير بسيط منه للتضحيات التى قدمها أبنائهم من أجل رفعة وسلامة وأمن مصرنا الغالية، وتقديمهم المثل والقدوة للأجيال القادمة فى الفداء والتضحية فى أسمى صورها.وحملت عيدية هشام طلعت مصطفى عدة مفاجآت، منها قرارات لتخليد أسماء الشهداء لتبقى محفوظة في ذاكرة الأجيال القادمة ليتذكروا دائمًا ما قدمه هؤء الأبطال من تضحيات للوطن، حيث قرر هشام طلعت إطلاق أسماء الشهداء على بعض الشوارع بمشروعات المجموعة، بناء مساجد تحمل اسم شهداء الواجب فى المشروعات، كما حملت قراراته عيدية لأسر الشهداء بمنحهم اشتراكات مجانية بالأندية، والإعفاء من وديعة ومصروفات الصيانة، وكافة غرامات التأخير، وكذلك الإعفاء من مصروفات الإحلال والتجديد.ولم تكن هذه هي المرة الأول التي يصدر فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، قرارات لرد الجميل لشهداء الوطن، حيث سبق أن أصدر قرارًا بإطلاق اسم الشهيد العقيد أركان حرب طيار هشام حسني، والذى سقطت به الطائرة أثناء التدريب في 14 يناير الماضى على شارع رئيسى بمدينة الرحاب، ليصبح بذلك أول مشروع عقاري يطوره القطاع الخاص يتخذ هذا القرار، كما قرر بناء مسجد باسمه.ويسعى دائمًا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى جانب دوره التنموي في إنشاء كبرى المشروعات التنموية في مصر، والتى تشغل أكبر عدد من العمالة وتقدم قيمة مضافة للاقتصاد القومي فضلا عن سداد المليارات من الضرائب لصالح خزانة الدولة، إلى تقديم دور اجتماعي وخيري في مساندة الدولة في الشدائد والأزمات الصعبة آخرها تبرعه بمبلغ 62 مليون جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وقبلها التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لصالح المعقد القومي للأورام، بالإضافة إلى دور خيري واسع في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة ماديًا وعينيًا بمئات الملايين.