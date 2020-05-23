الرئيس يكرم أسرة الدكتور أشرف عدلي شهيد كورونا بقنا

كرم الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، مندوبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسرة الطبيب الشهيد أشرف عدلي- رئيس قسم أمراض القلب- بمستشفى قنا العام، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال أداء مهام عمله أبريل الماضي.وسلم وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، عددًا من الهدايا لأسرة الطبيب الشهيد، عبارة عن برقية تهنئة من الرئيس "السيسي"، وباقة ورد وهاتف محمول، وعلبة حلويات العيد، وبعض الألعاب لنجلة الشهيد.وقال الدكتور رمضان الحاج وكيل مديرية الصحة إن تكريم أسرة الطبيب الشهيد أشرف عدلي، جاء بناء على توجيهات مؤسسة رئاسة الجمهورية، والهدف إعادة البسمة على وجوه أسر شهداء الجيش الأبيض، الذين ضحوا بأرواحهم خلال جائحة أزمة فيروس كورونا المستجد.مضيفًا أن أطباء مصر يقومون بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفيات، ويقدمون بطولات بجميع المستشفيات المصرية أثناء حربهم ضد فيروس كورونا.وقالت إيمان رشدي زوجة الطبيب الشهيد: أقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه لأسر شهداء الجيش الأبيض، وهو حقًا رئيس لكل المصريين وتكريم زوجى لأنه كان مثالًا صادقًا للتفاني في العمل، فكان لا يغادر مقر عمله طيلة يوم العمل سوى وقت النوم، كما كان يقدم جميع أشكال الدعم اللازم للحالات الإنسانية منذ تخرجه، بهدف تخفيف الآلام عن المرضى الفقراء، ودائم توصية أبنائه وتلاميذه بأن الطب رسالة سامية وليست وظيفة فحسب.