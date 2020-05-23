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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شعبة الاتصالات: 50% زيادة متوقعة فى حجم البيانات خلال عيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 02:36 م
الدكتور حمدي الليثي
الدكتور حمدي الليثي
طارق عتمان
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كشف الدكتور حمدي الليثي، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن أن شركات الاتصالات انتهت من الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك لتوفير جميع الخدمات بجودة عالية واستقبال رسائل ومعايدات المواطنين والتواصل الرقمي مع بعضهم البعض، متوقعا زيادة حجم نقل البيانات والداتا للمستخدمين بنسبة 50% خلال هذه الفترة، مع أول عيد فطر لا يشهد تجمعات أو زيارات عائلية وسيكون البقاء في المنزل شعاره "مع الاعتماد على التكنولوجيا في عملية التواصل الاجتماعي".

وقال الليثي في تصريح خاص لـ"الدستور": إن حجم استثمارات سوق الاتصالات في مصر تجاوزت 50 مليار جنيه سنويًا سواء في مجال سوق المحمول أو الأرضي أو الإنترنت، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد مستخدمي التليفون المحمول والأرضي في مصر بلغ 106 ملايين عميل بنهاية الربع الأول في مقابل نحو 52 مليون عميل للإنترنت عبر المحمول والإنترنت الأرضي، مؤكدًا اعتماد معظم المصريين على وسائل التواصل الرقمي مع بعضهم البعض من خلال خلال هذا العيد بسبب تداعيات مواجهة فيرس كورونا المستجد.

وأشار الليثي إلى أن معظم المصريين يتابعون الأخبار وما يدور في مصر وآخر التطورات لفيروس كورونا عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن الإنترنت أصبح أداة لا غنى عنها في حياة المصريين، موضحًا أن كثيرًا من الشركات سمحت للموظفين بالعمل من المنزل عبر شبكة الإنترنت أيضًا وإدارة جزء كبير من أعمالها من خلال التواصل الرقمي.

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