احتجاز رهائن في مصرف وسط موسكو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا عن احتجاز رهائن داخل مصرف وسط موسكو.تحقق شرطة موسكو في أنباء عن احتجاز رهائن في فرع مصرف وسط العاصمة الروسية اليوم االسبت، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، حيث إن مسلحًا يحتجز عددًا قد يصل إلى 6 أشخاص ويهدد بتفجير المبنى.وأكدت شرطة موسكو في وقت لاحق، أن مجهولًا دخل فرع أحد المصارف في شارع، زيمليانوي فال، وبيده حقيبة تحمل شعار إحدى شركات توصيل الطعام، وقال إن المبنى ملغوم، مضيفة أن رجال الشرطة والطوارئ يعملون في موقع الحادث.