رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

43 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والإجمالي 7375

السبت 23/مايو/2020 - 01:03 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
سجّلت وزارة الصحة المغربية 43 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7375 حالة.

وقالت الصحة المغربية- في بيان- إنه لم يتم تسجيل أية وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 197 حالة، فيما تعافى 196 شخصًا، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 4573.

وأفادت بيانات وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 125593 حالة منذ بداية انتشار الفيروس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

انقطاع المياه عن عدة مناطق في الهرم وفيصل

أمير كرارة: منسي زارني في الحلم وقال لي إنه سعيد

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

29 مصابًا بكورونا في دمياط بسبب الإفطار الجماعي و230 حالة تعافٍ

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

رفضت جائزة كبرى لسبب غريب.. هند رستم: «لستُ فوق الرف»

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

مركز روسي: إنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

دراسة: تضرر مشيمة الحوامل المصابات بكورونا

منوعات

الفيفا يدافع عن استخدام رئيسه طائرات خاصة في سفرياته

«توي» تعتزم استئناف رحلاتها السياحية الشهر المقبل

«البحوث الفلكية»: الحسابات تقطع بوجود الهلال لكن لا تضمن رؤيته

زيمبابوى: المدرسون يهددون بالإضراب حال إعادة فتح المدارس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
ثروت الخرباوي
الفلاح محمد أبو سويلم يروى الأرض بدمه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
المزيد

الثقافة

«القومي لثقافة الطفل» يحتفل بعيد الفطر على يوتيوب

«الثقافة» تحتفل بعيد الفطر بعروض ترفيهية متنوعة

«التنسيق الحضارى» ينعى رحيل النحات آدم حنين

شاهد.. انطلاق مناظرة فرج فودة مع محمد الغزالي بمعرض الكتاب 1992