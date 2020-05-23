43 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والإجمالي 7375

سجّلت وزارة الصحة المغربية 43 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7375 حالة.وقالت الصحة المغربية- في بيان- إنه لم يتم تسجيل أية وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 197 حالة، فيما تعافى 196 شخصًا، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 4573.وأفادت بيانات وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 125593 حالة منذ بداية انتشار الفيروس.