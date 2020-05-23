«الجاي بتاعك».. أمير كرارة يشيد بـ أحمد صلاح حسني في «الفتوة» (صورة)

هنأ الفنان أمير كرارة، الفنان أحمد صلاح حسني على دوره في مسلسل "الفتوة" الذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر أمير كرارة صورة للفنان أحمد صلاح حسني متصدرًا بوستر مسلسل "الفتوة"، وعلق عليها قائلًا: "شهادتي فيك مجروحة أحمد صلاح حسني بقى نجم كبير من نحوم رمضان ربنا يكرمك يا حبيبي اللي جاي بتاعك"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه مشيدين بأدائه في المسلسل.ورد أحمد صلاح حسني قائلًا: "يا رب يخليك حبيبي دائما الأخ والصاحب الجدع اشكرك على كلامك ده كلام كبير أوي يا منسي يارب يخليك ودائما في ظهر بعض وألف الف مبروك على الاختيار وعلى إبداعك بجد حاجة مشرفة وعمل تاريخي لن ننساه أبدًا... حبيبي".مسلسل "الفتوة" من إخراج حسين المنباوى، وتأليف هاني سرحان، ويضم مسلسل الفتوة عددا من الفنانين وهم: ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، نجلاء بدر، رياض الخولي، أنعام سالوسة، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، عايدة رياض، وهنادي مهنى، وعددا آخر من الممثلين.