3 يونيو.. محاكمة عاطلين لاتجارهما في المخدرات بالجيزة

حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 3 يونيو المقبل، لنظر محاكمة عاطلين ضبط بحوزتهما كيلو ونصف حشيش بالجيزة.وأحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات فيما هو منسوب إليهما من اتهامات بالاتجار بالمواد المخدرة.تضمن أمر الإحالة، عددًا من أدلة الثبوت التي قادت المتهمين للمحاكمة والتي جاء أولها، أن البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة اوسيم، أكدت قيام عاطلين يقيمان بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، ومتخذًا من منزله وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهم وبتفتيشهم عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش زنت كيلو ونصف كيلوجرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، وتم التحفظ على المتهمان والمضبوطات.تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أحالت أوراق القضية للمحكمة عقب انتهاء التحقيقات.