9998 إصابة بكورونا في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم السبت ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ٩٩٩٨ حالة، وذلك عقب تسجيل ٧٨٢ حالة إصابة جديدة.وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٢١٦ حالة، وذلك عقب تسجيل ١١ حالة وفاة جديدة، مضيفة أن عدد المتعافين بلغ ١٠٤٠ حالة.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.