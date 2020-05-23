«الثقافة» تحتفل بعيد الفطر بعروض ترفيهية متنوعة

تحتفل وزارة الثقافة، غدا الأحد، بمجموعة كببرة من الأنشطة الترفيهية والإبداعية بمناسبة عيد الفطر عبر قناة الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.وينطلق برنامج عروض الاحتفال بعيد الفطر المبارك، فى الثانية بعد ظهر أول أيام العيد، ويتواصل على مدار ثلاثة أيام ويشمل فقرات متنوعة من السيرك القومى للأطفال 2 ظهرًا.كما يشمل حفلات لنجوم الغناء عاصى الحلانى - وائل جسار - كاظم الساهر (9 مساء )، ومسرحيات "لولي" إخراج مراد منير وبطولة محمد الحلو – فايزة كمال- احمد ماهر – سامي العدل – عائشة الكيلاني، سيرة حب من اخراج عادل عبده وبطولة ايهاب فهمى، مجدى صبحي، مروة ناجى، و"الخلطة السحرية للسعادة" من اخراج شادى الدالى وبطولة فاطمة محمد على – محمد حفظي – فهد ابراهيم( 10:30 مساء )، بالإضافة إلى حلقات مجمعة من فوازير سينما مصر.