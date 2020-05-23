زيمبابوى: المدرسون يهددون بالإضراب حال إعادة فتح المدارس

ذكرت وسائل إعلام في زيمبابوي أن المعلمين عارضوا إعادة فتح المدارس على مراحل، قائلين إن إجراءات السلامة لم تطبق بعد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.ونقلت صحيفة "هيرالد" عن رئيس نقابة المعلمين سيفيسو ندلوفو، قوله إنه إذا واصلت الحكومة تنفيذ الخطة، فإن المعلمين سيضربون.وأعلنت وزارة التعليم في زيمبابوي، مؤخرًا، عن خطط لإعادة فتح المدارس بدءًا بطلاب السنة النهائية للسماح لهم بالامتحانات الوطنية اعتبارا من 29 يونيو.ونقلت صحيفة "هيرالد" عن ندلوفو قوله: "الطلبة ليسوا في الوضع النفسي المناسب لكتابة الامتحانات".وحث الحكومة على النظر في إلغاء الامتحانات مثل هيئة الامتحانات الدولية الخاصة بجامعة كامبريدج.يذكر أن العديد من الدول الأفريقية تخطط لإعادة فتح المدارس في يونيو، بما في ذلك تنزانيا وجنوب أفريقيا.