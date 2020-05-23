محمد سامى لـ«روجينا»: «فدوى» شخصيتك الحقيقية

مازح المخرج محمد سامى، الفنانة روجينا، قائلًا: "ليه بتضحكى على الناس وتقولى إنك اجتهدتى على شخصية فدوى؟.. مش عاوزة تقولى إن فدوى شخصيتك الحقيقية؟ فدوى هي شخصيتك الحقيقية والشخصية والأخرى تمثيل".وأضافت "سامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، بحضور "روجينا"، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، "روجينا ملبوسة.. ولدينا تاريخ طويل وثقة، وبقولها أثق فيكى أكثر من ثقتك في نفسك.. روجينا حمليها المسئولية بس".وواصل قائلًا: "أنا كنت بكتب فدوى لروجينا، وعارف إن محدش هيعرف يعملها زيها.. وكل يوم بتثبت لى إنها أشطر ممثلة".من ناحيتها، قالت الفنانة روجينا، إنها كانت قلقلة من دور "فدوى" في مسلسل البرنس، مضيفة: "محمد سامى كمخرج سهل ولكن كمؤلف ديكتاتور، وزوجى شجعنى كثيرًا".وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "كنت خايفة ومش وبتفرج على نفسى.. كنت خايفة الناس تكرهني ولكن المخرج محمد سامى قالى هتتعشقي.. وبناتى كانوا بيترقوا عليا وأنا بذاكر.. أنا لم أذاكر في معهد فنون مسرحية مثلما ذاكرت فدوى".وأردفت: "محمد سامى أكتر شخص آمن بموهبتى.. آمن بموهبتى أكثر من إيمانى بها"، مستطردة: "سامى مخرج مفترى لأنه كان يريد تصوير مشهد خناقتها مع أحمد زاهر بالمسلسل، في أول يوم بالديكور، وفضلت أعيط ساعة بالتليفون عشان يأجله يوم أو يومين".