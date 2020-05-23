الحلقة الـ29 «ليالينا».. غادة عادل تستعد للزواج

بدأت أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل "ليالينا"، بحالة حزن شديدة من قبل "روقية" صابرين، والتي اكتشفت إصابتها بالسرطان، حيث قامت بكشف سرها لجارتها التي تجسد شخصيتها "هبة عبد الغني"، وتطلب منها أن لا تكشف هذا السر لأي شخص، وخاصة أولادها، حتى لا يصابوا بالحزن والفزع.تستكمل الأحداث، بطلب مدحت "محمد الشقنقيري" الزواج من مريم "غادة عادل"، بعدما حاول أن يقنعها بذلك طوال الحلقات الماضية، كما يقنعها بالسفر خارج مصر، وهو ما تقابله بالموافقة على عرضه بعد تفكير طويل على الرغم من استمرار حبها لطليقها هشام "إياد نصار"، الذي تسبب لها في الكثير من المشاكل، التي كانت أبرزها زواجها عليها من امرأة أخرى.تتواصل الأحداث بوفاة زوجة هشام الثانية، ليدخل في حالة ندم شديدة على ماحدث لها بسببه عندما قام بضربها على رأسها واعترف بذلك أمام بقسم الشرطة، بيينما يحدث شجار بين جلال "خالد الصاوي" وزوجة ابنة رقية بسبب عملها في محل الحلويات الذي يمتلكه جلال.تدخل الأحداث في حالة دراما شديدة عندما يفاجى "مرتضى" محمد علي رزق، بأنه رزق بولد مريض، ليدخل في حالة حزن شديدة، ويتذكر طلاقه لزوجته الأولى بسبب عدم إنجابها للولد، فيما لم يسافر هشام خارج مصر كما اتفق مع ضابط الشرطة ليذهب وينتقم من صديقه الذي أبلغ عنه، ويتابع سفر ابنته إلى الخارج للعلاج من أصابتها بالعمي.تنتهي الأحداث بإبلاغ مريم ابنتها جميلة بأمر زواجها من مدحت، لتدخل في حالة صدمة كبيرة، وتستكمل الحلقة بذهاب رقية لمحاولة الصلح بين ابنتها وزوجها لتفاجىء بشجار كبير بينهما، ويطلقها لتعود معها إلى منزلها، وتجد ابنتها الثانية نجوى التي تجسد شخصيتها "منة عرفة" تستعد للهروب من المنزل والزواج بأحد تجار العملة الذي وعدها بالزواج والهرب خارج البلاد.تدور أحداث المسلسل من فترة الخمسينات حتى الثمانينات، حيث يدور صراع كبير بين عائلتين وتتصاعد الأحداث، المسلسل من بطولة غادة عادل، وإياد نصار، وخالد الصاوي، صابرين، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.