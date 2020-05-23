رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

السبت 23/مايو/2020 - 12:12 ص
هشام عشماوي
هشام عشماوي
محمود عرفات
طباعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لجثة الإرهابي هشام عشماوي، بعد تنفيذ حكم الإعدام به.

وتظهر الصورة المتداولة جثة عشماوي وهي معلقة في المشنقة، بعد تنفيذ حكم الإعدام به.

ونشر الفنان أحمد العوضي صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي وهو على حبل المشنقة، وتأتي الصورة بالتزامن مع انتهاء الحلقة الـ29 من مسلسل "الاختيار"، الذى يلعب فيه «العوضي» شخصية «عشماوي»، والتي شهدت أحداثها إعدامه، بعدما تم القبض عليه في ليبيا قبل أن يأتي مصر وتتم محاكمته.

وعلق النجم أحمد العوضى على الصورة التي نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حقكم جه».

يشار إلى أن مسلسل «الاختيار»، الذي يتناول قصة حياة الشهيد العقيد أحمد منسي، أشعل الغضب بين جميع المصريين، حيث جسد جرائم هشام عشماوي ممثلة في قتل جنود وضباط الجيش المصري، ما جعل الجميع يترقب لحظات إعدامه والتخلص منه، جزاء له بما فعل من قتل وسفك دماء.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بإعدام 14 متهما بينهم هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، بعد إدانتهم في قتل ضابطين و26 مجندا في مذبحة الفرافرة.

شاهد الفيديو الحقيقي للحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي من هنا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الداخلية» تسقط «شبكة الجزيرة» في مصر.. وتكشف المخططين الخمسة

أمير كرارة: منسي زارني في الحلم وقال لي إنه سعيد

تعذر رؤية هلال شوال في السعودية والعيد يوم الأحد

«الصحة»: 11 وفاة و783 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي (فيديو)

أمير كرارة: منسي زارني في الحلم وقال لي إنه سعيد

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

رفضت جائزة كبرى لسبب غريب.. هند رستم: «لستُ فوق الرف»

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

5 أطعمة تحميك من صداع العيد النصفي

80 مليون طفل يواجهون خطر «الحصبة»

علماء: الأطفال المصابون بكورونا قد يكونوا أقل نقلا للعدوى من الكبار

لأول مرة في العالم.. علاج كبد رضيع بالخلايا الجذعية الجنينية

منوعات

عيد الفطر 2020.. صور ورسائل وتهاني العيد

إندونيسيا تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

أجمل رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2020 مكتوبة

تعرف على دعاء آخر شهر رمضان 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
ثروت الخرباوي
الفلاح محمد أبو سويلم يروى الأرض بدمه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
المزيد

الثقافة

شاهد.. انطلاق مناظرة فرج فودة مع محمد الغزالي بمعرض الكتاب 1992

أنيس منصور يطل على جمهوره ليلة العيد عبر «يوتيوب»

«جريمة الولادة».. خالد جبيلي ينتهي من ترجمة السيرة الذاتية لـ تريفور نوا

محمود التهامي: أتمنى تحويل مبنى كمين البرث لمزار سياحي