صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام
السبت 23/مايو/2020 - 12:12 ص
محمود عرفاتطباعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لجثة الإرهابي هشام عشماوي، بعد تنفيذ حكم الإعدام به.
وتظهر الصورة المتداولة جثة عشماوي وهي معلقة في المشنقة، بعد تنفيذ حكم الإعدام به.
ونشر الفنان أحمد العوضي صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي وهو على حبل المشنقة، وتأتي الصورة بالتزامن مع انتهاء الحلقة الـ29 من مسلسل "الاختيار"، الذى يلعب فيه «العوضي» شخصية «عشماوي»، والتي شهدت أحداثها إعدامه، بعدما تم القبض عليه في ليبيا قبل أن يأتي مصر وتتم محاكمته.
وعلق النجم أحمد العوضى على الصورة التي نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حقكم جه».
يشار إلى أن مسلسل «الاختيار»، الذي يتناول قصة حياة الشهيد العقيد أحمد منسي، أشعل الغضب بين جميع المصريين، حيث جسد جرائم هشام عشماوي ممثلة في قتل جنود وضباط الجيش المصري، ما جعل الجميع يترقب لحظات إعدامه والتخلص منه، جزاء له بما فعل من قتل وسفك دماء.
وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بإعدام 14 متهما بينهم هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، بعد إدانتهم في قتل ضابطين و26 مجندا في مذبحة الفرافرة.
وتظهر الصورة المتداولة جثة عشماوي وهي معلقة في المشنقة، بعد تنفيذ حكم الإعدام به.
ونشر الفنان أحمد العوضي صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي وهو على حبل المشنقة، وتأتي الصورة بالتزامن مع انتهاء الحلقة الـ29 من مسلسل "الاختيار"، الذى يلعب فيه «العوضي» شخصية «عشماوي»، والتي شهدت أحداثها إعدامه، بعدما تم القبض عليه في ليبيا قبل أن يأتي مصر وتتم محاكمته.
وعلق النجم أحمد العوضى على الصورة التي نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حقكم جه».
يشار إلى أن مسلسل «الاختيار»، الذي يتناول قصة حياة الشهيد العقيد أحمد منسي، أشعل الغضب بين جميع المصريين، حيث جسد جرائم هشام عشماوي ممثلة في قتل جنود وضباط الجيش المصري، ما جعل الجميع يترقب لحظات إعدامه والتخلص منه، جزاء له بما فعل من قتل وسفك دماء.
وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بإعدام 14 متهما بينهم هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، بعد إدانتهم في قتل ضابطين و26 مجندا في مذبحة الفرافرة.