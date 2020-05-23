حظك اليوم.. برج القوس السبت 23 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 23 مايو 2020، وفيما يخص برج القوس، قالت:مهنيًا: قد تعاكسك الظروف أو تجدك غير قادر على مواكبة ما يحصل في العمل أو تكون منتفضًا على واقع ما.عاطفيًا: عودة حب قديم إلى حياتك، وإعادة نظر في بعض المشاريع العاطفية، واهتمام بالماضي.صحيًا: يوم مثالي للتخلص من الأفكار التشاؤمية أو الإحساس بالضعف الجسدي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.