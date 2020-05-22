الجيش الليبي: مقتل 18 ميليشياويًا في محاولة هجوم على محور الطويشة

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الجمعة، مقتل 18 عنصرًا من ميليشيات حكومة الوفاق والمرتزقة السوريين، خلال محاولة هجومهم على محور الطويشة.وقال المركز، في منشوره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "18 جثة وعدد من الجرحى حصيلة الهجوم الذي شنته الميليشيات على محور الطويشة، بمن فيهم آمر سرية ميليشيا الاقتحام النعاس وآمر سرية في ميليشيا لواء المحجوب يدعى المسلاتي، وخليط من مرتزقة الجويلي التشاديين ومرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من الجرحى بعضهم حالتهم خطيرة".وفي وقت لاحق، أعلن المركز نشر فيديو يوضح استهداف سرية الكورنيت بكتيبة طارق بن زياد، لأحد تمركزات الميليشيات في محول بوقرين، مؤكدًا أن الإصابة كانت دقيقة.كانت الصحف المحلية قد أفادت، في وقت سابق من مساء اليوم، نقلا عن شهود عيان، باستعادة الجيش السيطرة على بلدة مزدة جنوب العاصمة طرابلس، بعد يوم من استيلاء ميليشيات الوفاق على البلدة.