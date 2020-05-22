الجيش الليبي يستعيد السيطرة على مزدة جنوب طرابلس

استعاد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خلفية حفتر، السيطرة على مدينة مزدة في منطقة الجبل الغربي جنوب العاصمة طرابلس.وأكد ميلود الزوي المتحدث باسم القوات الخاصة "الصاعقة" بالجيش الليبي، اليوم الجمعة، أن السرية 23 بالكتيبة الأولى تعمل على تأمين البوابات الشرقية والغربية للمدينة وطرد جميع المليشيات منها، بعد استرداد السيطرة على مزدة.واتسمت عملية الاسترداد على مزدة من قبل قوات الجيش الوطني الليبي والصاعقة والقوة المساندة من أبناء مدينة الزنتان، بالانتشار في مزدة وعلى طول الطريق السريع المودي إلى مدينتي غريان والأصابعة.