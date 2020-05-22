صوت الشعب يهنئ السيسي والمصريين بعيد الفطر المبارك

هنأ المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والمصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.وقال البراوي، في برقية تهنئة: «أدعو كل المواطنين في هذه الأيام المباركة أن نصلي جميعا صلاة واحدة ندعو فيها الله، سبحانه وتعالى، أن ينصر مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها خير أجناد الأرض في حربهما العادلة والشريفة ضد الإرهابيين والعملاء والخونة والمتآمرين على البلاد».