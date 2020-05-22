واشنطن تصنف 24 شركة صينية بـ«مهددة للأمن الأمريكي»
الجمعة 22/مايو/2020 - 10:26 م
منار أحمدطباعة
صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم 24 شركة صينية حكومية وتجارية كشركات تقوم بأنشطة مهددة للأمن القومي الأمريكي.
ووفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية، فرضت واشنطن عقوبات أميركية على 9 كيانات صينية لانتهاكها الحقوق الإنسانية لأقلية الأويغور
وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها قدمت احتجاجا شديدا لدى الجانب الأمريكى بشأن العقوبات التى تم فرضها بحق 6 شركات صينية بموجب قانون أمريكى حول عدم انتشار الأسلحة المرتبط بكوريا الشمالية وإيران وسوريا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" - فى تصريح خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت - إن "الصين تعارض العقوبات الأحادية وسياسة الولاية القضائية طويلة الذراع"، داعيا الولايات المتحدة إلى "تصحيح هذا الخطأ على الفور، وسحب العقوبات المفروضة".
ووفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية، فرضت واشنطن عقوبات أميركية على 9 كيانات صينية لانتهاكها الحقوق الإنسانية لأقلية الأويغور
وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها قدمت احتجاجا شديدا لدى الجانب الأمريكى بشأن العقوبات التى تم فرضها بحق 6 شركات صينية بموجب قانون أمريكى حول عدم انتشار الأسلحة المرتبط بكوريا الشمالية وإيران وسوريا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" - فى تصريح خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت - إن "الصين تعارض العقوبات الأحادية وسياسة الولاية القضائية طويلة الذراع"، داعيا الولايات المتحدة إلى "تصحيح هذا الخطأ على الفور، وسحب العقوبات المفروضة".