أستاذ قانون: ليس من حق أردوغان الترشح للانتخابات مرة أخرى

أكد إبراهيم أوزدن كاب أوغلو، نائب الشعب الجمهوري وأستاذ القانون، أنه من الصعب إجراء انتخابات مبكرة في تركيا.وكتب أوزدن، على حسابه على تويتر: "الانتخابات المبكرة لها أسس وضوابط ينص عليها الدستور، بينها إما أن يدعو لها رئيس الجمهورية، وفي حالة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان فإنه لا يمكنه أن يترشح فيها، وإما أن يدعو لها البرلمان ويجب أن تتوفر أغلبية 360 نائبًا في هذه الحالة".ولفت موقع «تركيا الآن» إلى أن إبراهيم أوزدن أكد أنه من الصعب قانونيًا إجراء انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية عليه أن يوفر أغلبية التصويت بـ360 عضوًا في البرلمان.وشدد إبراهيم أوزدن على أن أردوغان لن يكون من حقه الترشح، إذا اتخذ قرارًا بشأن انتخابات مبكرة.وأضاف: "إذا أعطى القرار للشعب في حال أراد التجديد، فلا يجوز أن يكون مرشحًا مرة أخرى، أما إذا كان القرار عائدًا للبرلمان فيحتاج 360 صوتًا، ومجموع الأصوات في تحالف الجمهورية أقل بكثير من هذا الرقم، لذا يجب على من يتحدثون عن انتخابات مبكرة قراءة الدستور أولًا".