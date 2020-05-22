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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الإفتاء» توجه رسالة إلى عمال مصر (فيديو)

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:31 م
الإفتاء
الإفتاء
رباب الأهواني
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وجه خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رسالة إلى عمال مصر، قائلًا:"يا عمال مصر وكل من يسعى للرزق، هذا من الحسنات التي تقربك إلى الله".

وأضاف "عمران" أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج "فتاوى" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، "تعلمنا من رسول الله إن من الذنوب ذنوبًا لا يكفرها إلا السعي للمعيش وأن خير الصدقة لقمة تضعها في فم امرأتك".

وأشار إلى أن التعامل يتجدد بتجدد الأحوال، لذا فإن العامل الساعي للرزق يمكنه الذهاب إلى عمله مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعودة إلى المنزل مباشرة فور انتهاء عمله، للمحافظة على أفراد الأسرة، مشيرًا إلى قول النبي: "سددوا وقاربوا".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 223 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ 4217 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 15003 حالات من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.

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