أنيس منصور يطل على جمهوره ليلة العيد عبر «يوتيوب»

يطوف الكاتب الصحفي الكبير أنيس منصور بجمهور الثقافة والأدب والصحافة في دنياه الخاصة، ليلة عيد الفطر المبارك عبر قناة الهيئة المصرية العامة للكتاب على يوتيوب.وتذيع الهيئة برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي فى التاسعة من مساء غد السبت، على قناتها ندوة نادرة للكاتب الكبير أنيس منصور بين جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1990، وفيها يذهب بالقراء والمتابعين إلى عالمه الخاص متحدثا فى عدد من القضايا والموضوعات التى تهم الجمهور وقتئذ.وبدأت الهيئة مطلع شهر رمضان الكريم إتاحة أرشيفها الإبداعي المرئي لجمهور الثقافة عبر قناتها على يوتيوب؛ ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة “خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك”، والمستمرة مع إبقاء الحكومة المصرية على الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.كما أتاحت الهيئة عبر بوابة وزارة الثقافة المصرية أكثر من 150 عنوانا من إصداراتها؛ للإطلاع والتحميل المجاني، آخرها “حكايات الولاد والأرض” الذى يوثق لبطولات شهداء الجيش والشرطة المصريين فى مواجهة جماعات الإرهاب المسلح، بخلاف المجلات العلمية والثقافية.وتستمر هيئة الكتاب فى إتاحة الأرشيف الإبداعي والثقافي المرئي والمطبوع ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة؛ خلال المرحلة المقبلة، مع تقديم عدد من الكتب التراثية والمجلات بأعدادها النادرة.