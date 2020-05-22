إصابة 82 سجينًا في إسطنبول بـ«كورونا»

أعلن رجال الادعاء فى تركيا اليوم الجمعة إصابة 82 نزيلا بسجن سيليفرى، الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة فى إسطنبول بفيروس كورونا المستجد.وجاء في بيان مكتوب صادر عن مكتب كبير ممثلى الادعاء اليوم، أن النزلاء يتلقون حاليا العلاج، وأنهم "فى حالة صحية جيدة".وأشار البيان إلى أنه تم نقل عشرة نزلاء إلى المستشفى، بينما تم عزل الباقين فى السجن.وأعلنت تركيا عن إصابة 120 سجينا فى أربعة سجون بفيروس كورونا المستجد فى 28 أبريل الماضى، ولكنها لم تكشف عن أماكن هذه السجون.وكانت تركيا بدأت منذ منتصف شهر أبريل فى الإفراج عن نحو 90 ألف نزيل فى إطار عفو جماعي للحد من انتشار فيروس كورونا بالسجون.وانتقدت منظمة العفو الدولية تركيا بسبب استثنائها السياسيين المعارضين والصحفيين والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان من هذه الإجراءات، وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في تركيا أكثر من 4200 بحسب ما ذكره وزير الصحة فخر الدين قوجة أمس الخميس، وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 153 ألفا.