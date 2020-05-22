الصحة السورية تكشف عن إحصائية الإصابات بكورونا

كشفت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، عن احصائية الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فضلًا عن أعداد الوفيات.فيما أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل وفاة واحدة، وإصابة واحدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 4، والإصابات إلى 59.ووفقًا بوكالة رويترز، فقد أوضحت الوزارة أن حالة الوفاة تم تسجيلها بين القادمين من الكويت.كما أعلنت الوزارة عن حالة شفاء جديدة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين من المرض 37 شخصا.وكانت آخر حالة وفاة جراء فيروس كورونا سجلت في سوريا بتاريخ 19 أبريل الماضي.