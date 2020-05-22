داعية إسلامي يكشف موعد وطريقة إخراج زكاة الفطر (فيديو)

قال الشيخ الشحات العزازي من علماء الأزهر الشريف، إن زكاة الفطر يجب إخراجها فى اليوم الأخير من رمضان والوقت المستحب لها قبل صلاة العيد.وأضاف العزازي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نور النبي» المذاع على قناة« صدى البلد»، أن الشرع يكلف المسلم بما عنده، لذلك من يمتلك قوتا يخرج قوتا ومن يمتلك مالا فليخرج مالا، موضحا إن الأفضل هو إخراج الزكاة، مالا، لأنها أكثر نفعا.وأوضح الشحات العزازى، أن زكاة الفطر، يخرجها الجميع بما فى ذلك الفقراء، وذلك حتى يذوقوا لذة العطاء، ويحقق صورة لعزة النفس.وأكد العزازى، أن البعض منا قد ينشغل أو ينسي، إخراج زكاة الفطر، ولكن لايزال هناك متسعا من الوقت لإخراجها، خاصة وأنها ممتدة حتى إقامة صلاة العيد.