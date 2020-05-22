برلمانية: الرئيس يراهن على وعى المصريين كخطوة أساسية لمكافحة كورونا

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بالرسائل التي بعثها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري خلال افتتاحه المرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير، والتي طمأن من خلالها المصريين على أن أزمة فيروس كورونا تدار بشكل علمي واحترافي وأنها ما زالت تحت السيطرة وأن الأرقام ما زالت في المعدل الطبيعي.ولفتت فهيم، في بيانها، إلى أن أزمة فيروس كورونا تعتمد بشكل أساسي في نجاحها على على جدارة تصرفات المصريين، فالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لن تأتي بنتيجة بدون وجود وعي المصريين والتزامهم بتنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الرئيس يراهن يوميا على وعي المصريين في التصدي لهذه الأزمة.وثمنت عضو مجلس النواب، تأكيد الرئيس على التصدي لظاهرة البناء المخالف والعشوائي، وتوجيهاته بضرورة القبض على المخالفين وإزالة أي تعديات حدثت على مدار الشهور الماضية.