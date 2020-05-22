خالد ميري: «الإخوان» تفبرك أفلامًا عن سيناء ردًا على «الاختيار»

علق خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، على ضبط خلية الجزيرة، قائلا إن عادة الإخوان دفع مبالغ طائلة لإنتاج مواد كاذبة لتحريض المواطنين على الدولة، لكن ستظل الدولة لهم بالمرصاد.وحث ميري، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين على التأكد من شخصية من يتعامل معه من المراسلين.وأشار ميري إلى أن إنتاج الإخوان لأفلام مفبركة عن الوضع في شمال سيناء، يأتي ردا على مسلسل الاختيار الذي صنع حالة وطنية لم نشهدها منذ أيام الحروب، وأكد على الترابط بين الشعب والجيش، والروح الوطنية العامة.وأضاف: "هناك محاولة لاستهداف هذه الروح المعنوية العالية، ومحاولة لتزييف الاستقرار الذي تشهده شمال سيناء، والانحسار شبه الكامل للعمليات الإرهابية.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خلية إخوانية تعمل على تنفيذ مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، مقابل مبالغ مالية ضخمة، تتضمن الإسقاط على الأوضاع الداخلية بالبلاد والترويج للشائعات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لبثها بقناة "الجزيرة"، تنفيذًا لتوجهات التنظيم الإرهابي.