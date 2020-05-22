الأردن: الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا» مساء اليوم.كما أعلنت المملكة العربية السعودية، ‏تعذر رؤية ⁧‫هلال شوال‬⁩ في المرصد الفلكي التابع لجامعة المجمعة بحوطة سدير.‏كما تعذر رؤية هلال شوال في مرصد تمير، وبذلك يكون غدًا السبت المُتمّم لشهر رمضان، والعيد يوم الأحد.