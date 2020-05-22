العراق: تسجيل 7 وفيات و87 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس فضلا عن تسجيل سبع حالات وفاة.وقالت الوزارة في بيان إن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 3964 حالة في جميع أنحاء البلاد، فيما ارتفع مجموع الوفيات 147 حالة.وأشار البيان إلى أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع 2532 بعد تسجيل 49 حالة شفاء اليوم.