انتشال 40 جثة من الطائرة الباكستانية المنكوبة

قال مسئول باكستاني إنه تم انتشال 40 جثة حتى الآن من طائرة الركاب التي تحطمت اليوم في كراتشي.وأعلنت السلطات الباكستانية، الجمعة، تحطم طائرة ركاب في كراتشي جنوب البلاد، على متنها 107 ركاب وسط ترجيحات بمقتل معظم الركاب بمن فيهم الطاقم.وأعلن رئيس بلدية كراتشي وسيم أختر أنه لا يتوقع وجود أي ناجين على متن الطائرة التي تتبع الخطوط الدولية الباكستانية، وكانت تحمل 99 راكبا و8 من أفراد الطاقم وتحطمت في منطقة سكنية بكراتشي، اليوم الجمعة.وتحطمت الطائرة فوق منطقة سكنية بالقرب من مطار كراتشي، وهو ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا.