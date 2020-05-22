رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتشال 40 جثة من الطائرة الباكستانية المنكوبة

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:58 م
الطائرة الباكستانية
الطائرة الباكستانية
منار أحمد
طباعة
قال مسئول باكستاني إنه تم انتشال 40 جثة حتى الآن من طائرة الركاب التي تحطمت اليوم في كراتشي.

وأعلنت السلطات الباكستانية، الجمعة، تحطم طائرة ركاب في كراتشي جنوب البلاد، على متنها 107 ركاب وسط ترجيحات بمقتل معظم الركاب بمن فيهم الطاقم.

وأعلن رئيس بلدية كراتشي وسيم أختر أنه لا يتوقع وجود أي ناجين على متن الطائرة التي تتبع الخطوط الدولية الباكستانية، وكانت تحمل 99 راكبا و8 من أفراد الطاقم وتحطمت في منطقة سكنية بكراتشي، اليوم الجمعة.

وتحطمت الطائرة فوق منطقة سكنية بالقرب من مطار كراتشي، وهو ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. غدا المتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام عيد الفطر

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

إندونيسيا تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

«الداخلية» تعلن موعد غلق طرق الكورنيش بالمحافظات

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

تعذر رؤية هلال شوال في السعودية والعيد يوم الأحد

أمير كرارة: منسي زارني في الحلم وقال لي إنه سعيد

«الصحة»: 11 وفاة و783 إصابة جديدة بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

80 مليون طفل يواجهون خطر «الحصبة»

علماء: الأطفال المصابون بكورونا قد يكونوا أقل نقلا للعدوى من الكبار

لأول مرة في العالم.. علاج كبد رضيع بالخلايا الجذعية الجنينية

دراسة: العزلة الاجتماعية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

منوعات

إندونيسيا تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

بيل كلينتون وجيمس باترسون يصدران رواية بوليسية جديدة

أبرز مهام أطباء الطوارئ بمستشفيات الحجر الصحى

ضفدع مدغشقر المكتشف حديثًًا معرض للانقراض

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
جلال حمام
اختر صحبة الشهداء أو زُمرة البؤساء
صفوت البياضي
عقوبة الكذب السجن خمس سنوات
المزيد

الثقافة

الإمارات تبحث تطوير مسارات التعاون الثقافي مع فرنسا واليابان

أمين «الأعلى للثقافة»: آدم حنين قيمة فنية لا تعوض

رئيس التنمية الثقافية ينعى آدم حنين: فقدنا فنانًا رائدًا

«الشارقة للكتاب» تعلن تأجيل المهرجان الافتراضى