إصابة 16 غجريًا في اليونان بكورونا

سجلت السلطات الصحية اليونانية، اليوم الجمعة، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إحد مخيمات طائفة الروما (الغجر) في مدينة لاريسا وسط اليونان.وأوضحت السلطات، حسبما نقلت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن عشر إصابات من الحالات الجديدة كانت ضمن الاختبارات الـ 107 التي أُجريت في المخيم خلال الأيام الأخيرة.وأضافت الصحيفة أن شخصين آخرين توجها بأنفسهما إلى المستشفى العام في المدينة بعدما ظهرت عليهما بعض الأعراض، ومن ثم ثبتت إصابتهما بالفيروس؛ أحدهما رجل يبلغ 46 عامًا ويتلقى العلاج الآن في وحدة العناية المركزة بمستشفى لاريسا العام، والحالة الثانية لسيدة حامل تبلغ 21 عامًا، وتم تأكيد إصابة باقي الحالات الأربع عصر اليوم.وبدأت السلطات الصحية جولة جديدة من تتبع المخالطين للمصابين الجدد بفيروس كورونا.