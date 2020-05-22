تشكيل غرف عمليات للمتابعة بكافة الإدارات الزراعية بدمياط

أصدر المهندس سميح عبد السميع مدير عام الزراعة بدمياط، قرارا إداريا بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية ولجان لمتابعة أعمال حماية الأراضي ورصد كافة صور التعديات على الرقعة الزراعية خلال إجازة عيد الفطر واتخاذ اجراءات الإزالة الفورية في المهد.ويأتي هذا القرار بهدف الإنتشار الموسع لأجهزة الزراعة واحكام السيطرة على الزمام الزراعي بالكامل.وشدد على ضرورة توافر كافة مستلزمات الإنتاج والأسمدة بالجمعيات وتقديم كافة الخدمات للمزارعين وحسن معاملتهم.ومن ناحية أخرى، شدد مدير عام الزراعة بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل كافة المنشآت التابعة للمديرية لحماية العاملين والمترددين عليها وعدم تواجد الأفراد سواء العاملين أو المواطنين دون إرتداء الكمامات واتباع الاشتراطات الخاصة بهذا الشأن حفاظا على السلامة العامة.وطالب بضرورة تحديث البيانات أولا بأول وتدقيقها وموافاة المديرية بها بصورة يومية، كما أكد على تكثيف أعمال المتابعة والتواجد الميداني والتواصل مع المزارعين للوقوف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.