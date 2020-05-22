«التعاون الإسلامي» تعزي باكستان في ضحايا الطائرة المنكوبة

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الجمعة، عن أحر تعازيه لأسر وذوي ضحايا الطائرة التي تحطمت اليوم في أحد الأحياء السكنية بكراتشي.وقدم العثيمين - بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" - التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية ولأسر ضحايا الطائرة المنكوبة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.