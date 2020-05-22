«التعاون الإسلامي» تعزي باكستان في ضحايا الطائرة المنكوبة
الجمعة 22/مايو/2020 - 05:43 م
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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الجمعة، عن أحر تعازيه لأسر وذوي ضحايا الطائرة التي تحطمت اليوم في أحد الأحياء السكنية بكراتشي.
وقدم العثيمين - بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" - التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية ولأسر ضحايا الطائرة المنكوبة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وقدم العثيمين - بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" - التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية ولأسر ضحايا الطائرة المنكوبة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.