الاتحاد الأوروبي يدعو الصين لاحترام الحكم الذاتي في هونج كونج

أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي دعا الصين لاحترام الحكم الذاتي في هونج كونج.ووفقًا وكالة بلومبرج اليوم الجمعة، قال جيمس سلاك المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "نتوقع أن تحترم الصين حقوق هونج كونج وحرياتها والدرجة العالية من الحكم الذاتي الذي تتمتع به".وأضاف سلاك: "تلتزم المملكة المتحدة، كطرف في الإعلان المشترك، بدعم الحكم الذاتي لهونج كونج واحترام نموذج دولة واحدة ونظامان، مشيرًا نحن نراقب الوضع عن كثب.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن المعاملة التي لاقاها النشطاء المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج في الآونة الأخيرة تجعل من الصعب تقييم أن المدينة لا تزال تحكم نفسها ذاتيا إلى حد كبير بعيدا عن الصين وهو شرط لحصولها على معاملة خاصة بموجب القانون الأمريكي.