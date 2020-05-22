بيلاروسيا: روسيا رفضت تقديم حقل تجارب لتجربة صاروخ بيلاروسي

كشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة عن أن روسيا لم توافق على تقديم حقل تجارب لبلاده من أجل تجربة صاروخ من تصميمها، مشيرًا إلى دراسة احتمالات بديلة أخرى.وذكر بيان للمكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية، أن مينسك ستأخذ بعين الاعتبار ميادين التجارب في الصين وكازاخستان وأوزبكستان والسعودية من أجل تجريب هذا الصاروخ.وأضاف البيان "أن الرئيس البيلاروسي أخطر الطرف الروسي بالحاجة إلى ميدان تجارب في روسيا لتجريب هذا الصاروخ، ولكن موسكو لا ترغب في ذلك".وكان الكسندر لوكاشينكو قد أعلن أن بلاده أتقنت تجميع وتركيب الصواريخ الصينية، حيث يجري حاليا تطوير الأسلحة البيلاروسية التي تستطيع إصابة أهداف على بعد 300 كيلومتر.