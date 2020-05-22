نيويورك تسجل 109 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت ولاية نيويورك الأميركية، اليوم الجمعة، 109 وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.وفي الساعات الاولي من صباح اليوم، أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، عن رصد المتلازمة الالتهابية النادرة المرتبطة بمرض "كوفيد-19" بين الأطفال المصابين بالفيروس، في 13 دولة.وأضاف "كومو"، أن نيويورك لعبت دورًا رياديًا في تتبع المتلازمة التي يطلق عليها "المتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة" بين الأطفال في الولايات المتحدة، مضيفًا أن نيويورك واحدة من 25 ولاية أمريكية أعلنت تسجيل حالات إصابة بها، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرنس برس".