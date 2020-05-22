العراق: استمرار تعليق الرحلات الجوية حتى 31 مايو

أعلنت سلطة الطيران العراقي، اليوم الجمعة، استمرار تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 31 مايو الجاري.ويأتي ذلك بالتزامن مع طمأنت وزير الصحة العراقية، في وقت سابق من اليوم للمواطنين طمأن وزير الصحة حسن التميمي، الجمعة، المواطنين بأن جميع الارقام التي تعلن بشأن كورونا هي صحيحة، فيما اشار الى انه تم اتخاذ قرار بامكانية التعايش مع كورونا وفتح الدوائر والجامعات والمدارس.وقال التميمي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في كربلاء وفق السومرية نيوز، ان " ان "الوزارة جادة لتذليل المعوقات التي حالت دون افتتاح مستشفى الامام الحسن المعروفة بالمستشفى التركي".