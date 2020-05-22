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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:13 م
الفريق أول محمد زكي،
الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة
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بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبدالفتاح السيسي القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك 1441هــ وهذا نصها:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدني أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات.

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذا العيد المبارك يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص، مؤكدين لسيادتكم ولاءهم المطلق لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها حراسًا أمناء على المسئولية الوطنية التي كلفهم بها شعب مصر العظيم في الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وحماية مقدساته وتاريخه العريق.

حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق النصر خطاكم

وكل عام وسيادتكم بخير.،

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

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