تجارب أوكسفورد تصل إلى مراحل متقدمة في رحلة لقاح كورونا

استكمل الباحثون من جامعة أوكسفورد اختباراتهم في اللقاح التجريبي ضد كورونا، ووصلوا إلى دراسات متقدمة لقياس مدى نجاح التجربة، ويهدفون الآن إلى تطعيم أكثر من 10 آلاف شخص.وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن مجموعة من العلماء في جامعة أوكسفورد، بدأوا في الشهر الماضي بتطعيم أكثر من 1000 متطوع بلقاحهم المرشح في تجربة أولية لاختبار مدى سلامة وفعالية التجربة.وأعلن العلماء اليوم الجمعة، أنهم يهدفون الآن إلى تطعيم 10260 شخصًا في جميع أنحاء بريطانيا، بما في ذلك كبار السن والأطفال، وفقًا لما أوردت وكالة «أسوشيتد برس».ولفتت شبكة سكاي نيوز إلى أنه في حالة نجاح التجربة، يتوقع العلماء أنه قد تكون هناك بيانات إيجابية كافية حول فعالية اللقاح للمضي قدمًا في الإنتاج الضخم في وقت قريب نسبيًا.ومن جهة، قال أندرو بولارد رئيس مجموعة أكسفورد للقاحات: "إذا ثبت أن اللقاح يعمل في الأشهر المقبلة، وهذا محتمل إذا كانت هناك عدوى كافية، فقد يحدث ذلك في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، ومن الممكن في بداية الخريف أو قرب نهاية العام الحصول على نتائج تسمح باستخدام اللقاح على نطاق أوسع".واعترف بولارد بوجود تحديات مقبلة كثيرة، بما في ذلك كم من الوقت سيستغرق لإثبات عمل اللقاح، خاصة وأن معدل العدوى انخفض بشكل ملحوظ في بريطانيا، إضافة إلى أي مضاعفات تصنيع محتملة.وأوضح بولارد أن التجربة مقصود تعميتها، مما يعني أن الباحثين لا يعرفون أي المتطوعين الذين تلقوا اللقاح التجريبي، ويتم تقاسم هذه النتائج مع مجلس مراقبة السلامة والرصد، مشيرًا إلى أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على آثار جانبية مقلقة.وأردف بولارد، أنه تم من قبل تجربة اللقاح على القرود، ووجد الباحثون أنه يحميهم من الالتهاب الرئوي، مما يشير إلى أنه يمكن أن يساعد في الوقاية من الأمراض الشديدة لدى البشر.