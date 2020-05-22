«الأوقاف» تقرر تكريم فريق عمل مسلسل «الاختيار»

صرح الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأنه تقديرًا من وزارة الأوقاف المصرية للعمل الراقي والفن الهادف وأثره في بناء الوعي السليم وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتشجيعًا منها لكل عمل وطني عظيم، فإنها قررت تكريم فريق عمل مسلسل «الاختيار»، وذلك بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وفق ما يتم الترتيب له مع فريق العمل.وقال حسن إن التكريم يؤكد دعم الوزارة لكل عمل وطني جاد ولا سيما ما يتصل ببناء الوعي وتشكيل الوجدان تشكيلا وطنيا وفكريا صحيحا.