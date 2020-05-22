مدير «حميات العباسية» ينفي وجود إضراب بين الأطباء

نفى الدكتور بيتر وجيه، مدير مستشفى «حميات العباسية»، ما أثير حول وجود إضراب بين مجموعة من الأطباء في المستشفى، مؤكدا سير العمل بشكل طبيعي.وأضاف وجيه، فى تصريحات صحفية، أن هناك تكدسا من قبل المواطنين على المستشفى بسبب الرغبة في إجراء المسحات لفيروس كورونا المستجد.وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، أمس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 15003 حالات، من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.