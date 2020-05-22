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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى صدر المحلة

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:18 م
وحدة العناية المركزة
وحدة العناية المركزة
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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افتتح طارق رحمي، محافظ الغربية، وحدة العناية المركزة بمستشفى صدر المحلة، بسعة 17 سريرًا، ليصبح إجمالي عدد الأسرة بالعناية المركزة والمتوسطة 23 سريرًا نظرًا لزيادة أعداد المترددين على المستشفى.

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تعطى اهتمامًا كبيرًا للمستشفى نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأشار الدكتور محمد حيدر، مدير مستشفى صدر المحلة، أن المستشفى يستقبل حالات من جميع أنحاء المحافظة، ويتم تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه بفضل فريق العمل من أطباء وتمريض وإداريين وعمال، فالكل يعمل على قدم وساق للنهوض بالمستشفى.

وقال الدكتور محمد الششتاوي، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة، إنه قد تم تجهيز الوحدة الجديدة بالآتي: "6 أجهزة تنفس صناعي 3 أجهزة تنفس صناعي غير اختراقي- 15 مونيتور- 15 سرنجة كهربائية - 8 شفاطات كهربائية- 2 جهاز صدمات- 2 جهاز رسم قلب- 1 جهاز أشعة نقالى- 1 محطة مركزية- 15 مرتبة هوائية- 3 مناظير حنجرية- 2 بلس اكسميتر- 2 كراش ترولى- 15 كمودينو- 15 تربيزة طعام- 15 حامل محاليل- 3 دواليب ألمونيتال".. ويأتى ذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى، بإجمالى تكلفة قاربت على 2 مليون جنيه.

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