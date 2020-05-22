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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط سيارة ربع نقل محملة ببراميل طحينة مجهولة المصدر ببورسعيد

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:16 م
ببراميل طحينة
ببراميل طحينة
نرمين محمود الدهان
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أحكم رجال الرقابة التموينية ببورسعيد، صباح اليوم الجمعة، بإدارة غرب، بقيادة محمد الحسينى مدير إدارة تموين غرب، قبضتهم على سيارة ربع نقل تحمل كميات كبيرة من الطحينة داخل عدد من البراميل مجهولة المصدر.

حيث تلاحظ لرجال الحملة، أثناء مرورهم على الأسواق، مرور سيارة ربع نقل تجوب المحافظة ومحملة بعدد 5 براميل، وبالتفتيش تبين أن بداخلها طحينة بكمية تقدر ب(250 كيلوجرام طحينة) وغير مدون عليها أى بيانات تفيد بتواريخ الصلاحية أو الإنتاج أو الانتهاء أو المنشأ أو المكونات، كانت فى طريقها للتوزيع على السوبر ماركت والمحال التجارية وكبرى المطاعم، مما قد يجعلها خطرًا على صحة المواطنين لعدم توافر أى بيانات دالة على صحتها للاستهلاك الآدمي، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر التمويني، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط أى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، وفي حالة وجود أى شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.

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