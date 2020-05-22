متهم بخلية إنتاج أفلام الجزيرة: كُلفت بفبركة فيديوهات ضد مصر (فيديو)

قال أحمد ماهر عزت، صاحب ستوديو بوهيميا، إنه كُلف من عبدالرحمن القرضاوي، وعبد الله القدوم، المقيمين في تركيا، بتصوير فيديوهات ضد الدولة المصرية، وذلك مقابل 3 آلاف دولار للفيديو الواحد.وأضاف أحمد ماهر عزت، خلال تصريحات عرضتها فضائية "إكسترا نيوز"، «أن كتابة السيناريوهات تقوم بإنتاجها شبكة رصد، وتعرض على قناة الجزيرة وقنوات الإخوان، واليوتيوب، وأبرزها كتابة فيديو يبين انهيار اقتصاد الدولة المصرية، وفيديو عن نقل المواطنين بجزيرة القرصاية بمثلث ماسبيرو، وجبت ناس من خارج المنطقة دي يصوروا خروج المواطنين من المناطق دي على أنه تهجير قصري».وتابع: "وآخر تكليف كان عن فيروس كورونا، وأني أصور عدم قدرة الدولة على السيطرة على الفيروس".وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا اليوم الخميس 22 مايو، أكدت فيه ضبط وتفكيك خلية إخوانية تقوم بفبركة أفلام ضد الدولة المصرية بتحريضات من القيادات الهاربة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأفاد البيان بأن العناصر الإخوانية استغلت "شركة تيم وان برودكشن للإنتاج الفني"، بمنطقة المعادى بالقاهرة لإنتاج تلك المواد المفبركة.