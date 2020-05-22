أمير الكويت: العالم بعد وباء كورونا مختلف

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، أن العالم بعد وباء كورونا ليس كما قبله.وأضاف الصباح أن فيروس كورونا فرض على الجميع اعتماد نهج جديد لمواجهة التحدي، مثمنًا جهود الطواقم الطبية والجهات المعنية لمواجهة الأزمة.وقال الصباح: "نقدر جهود الطواقم الطبية والجهات المعنية في تفانيها لمواجهة أزمة وباء كورونا، ونقدر كل من سخروا أنفسهم لخدمة الوطن والمواطنين، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وتوجه أمير الكويت، بالشكر إلى جميع القطاعات التي أسهمت في احتواء كورونا، معربًا عن ثقته فى تجاوز الأزمة.