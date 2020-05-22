طارق الشناوي: «الاختيار» رهان عظيم على المشاعر دون تدخل أي سلطة

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن كل من شاهد مسلسل "الاختيار" ازداد إحساسه بالجيش المصري، وأنه يقف وراء قضية عادلة في مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن كل المواطنين وراء القضية المصرية، ووراء الوطن وضد الإرهابيين التكفريين في سيناء، وسيظلون وراء الجيش المصري العظيم.وأضاف الشناوي خلال لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التكفيريين ضد الوطن والدين، وضد الإنسانية، موضحًا أن مسلسل الاختيار كان رهانه الوحيد المشاعر، معقبًا: "المسلسل دلالة علمية لتوحيد القلوب على الصدق".وأشار الناقد الفني، إلى أن الداخل المصري مليء بحب الوطن، ولن تتوقف مشاعر المصريين عند حلقة الأمس فقط، بل ستستمر كراهيتهم لأعداء الدين والدنيا.وأوضح أن المسلسل هو رهان عظيم على المشاعر دون تدخل أي سلطة، إذ صنع مخرج العمل حالة جمالية كبيرة بعد أن استند إلى الوثيقة في كل مشهد درامي عرض خلال الأحداث، مؤكدًا أن العمل الفني ليس فقط قضية عادلة وإنما حالة فنية صحيحة.