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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العدل» السورية تمنع مخلوف من السفر ومغادرة البلاد

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:33 ص
رامي مخلوف
رامي مخلوف
مروة عنبر
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أصدرت القضاء السوري قرارا نهائيا، بمنع رجل الأعمال السوري المعاقب دوليا رامي مخلوف، من مغادرة سوريا بشكل نهائي، وأعادت وزارة العدل السورية، نشر القرار المتضمن منع مخلوف من مغادرة البلاد.

و جاء قرار محكمة القضاء الإداري عقب ادعاء تقدمت به وزارة اتصالات السورية، كونها الجهة المطالبة بمبالغ مالية من شركة "سيرباتل" للاتصالات التي يرأس مخلوف مجلس إدارتها.

وجاء في نص القرار الذي نشرته الهيئة المنظمة للاتصالات، بأنه تقرر منع المدعى عليه من مغادرة البلاد، بصورة مؤقتة، لحين البت بأساس الدعوى، أو تسديد المبالغ المترتبة عليه.

وأعادت الهيئة المنظمة للاتصالات، نشر منطوق قرار القضاء الإداري في مجلس الدولة، رقم 85 والمتضمن منع رامي مخلوف من مغادرة البلاد، وفقا لما نقلته العربية.

ويأتي قرار منع مخلوف من مغادرة البلاد، بعد قرار سوق دمشق للأوراق المالية الحجز على أمواله في 12 مؤسسة مالية ومصرفية خاصة في البلاد، وذلك بعدما قررت وزارة المالية السورية، الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته وأولاده، ضمانا لتسديد المبالغ التي سبق وطالبت الهيئة المنظمة للاتصالات مخلوف بدفعها والبالغة قرابة 130 مليار ليرة سورية.

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