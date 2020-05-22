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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بيل كلينتون وجيمس باترسون يصدران رواية بوليسية جديدة

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:57 ص
بيل كلينتون وجيمس
بيل كلينتون وجيمس باترسون
وكالات
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يصدر الرئيس الأميركي بيل كلينتون (73 عاما) في العام 2021 رواية بوليسية جديدة بعنوان "ذي بريزيدنت دوتر" (ابنة الرئيس) كتبه مع المؤلف جيمس باترسون الذي سبق وتعاون معه على كتاب "ذي بريزيدنت إز ميسينغ" (الرئيس مفقود) في 2018.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قد بيعت أكثر من ثلاثة ملايين نسخة عن الرواية الأولى التي تتمحور على مخاطر الهجمات الإلكترونية.

وقال باترسون معلقا على ذلك: "العمل مع بيل كلينتون كان من أجمل إنجازات مسيرتي وأنا سعيد جدًا بالعمل معه مجددًا".

ويتوقع أن يصدر الكتاب في يونيو 2021 وهو يتمحور على رئيس سابق يريد الابتعاد عن الأضواء بعد خسارته المعركة الانتخابية لولاية ثانية إلا أنه يواجه "تهديدًا وشيكًا" يتعلق بابنته ما يرغمه إلى العودة إلى المعترك مجددًا.

وألف بيل كلينتون عددًا من الكتب من بيتها مذكراته "ماي لايف" في 2004.

وابنته تشيلسي كلينتون ألفت عدة كتب موجهة للأطفال.

وباترسون إنتاجه جزير. وهو أكثر كتاب العالم تحقيقًا للإيرادات مع 94 مليون دولار بحسب مجلة "فوربز"، ومن أعماله الشهيرة "كيس ذي غيرلز" و"ألونج كايم ايه سبيدر".

وقال بيل كلينتون "لم أكن لأتصور أني سأضع كتابا مع أحد أرباب الرواية البوليسية مثل جيم فكيف بالحري كتابين. اظن ان القراء سيستمتعون بقراءة الرواية كما استمتعت أنا بالعمل عليها".

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